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تركيا تعلن دعمها ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى "الناتو"

تركيا تعلن دعمها ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى
الثلاثاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت الرئاسة الفنلندية، أن تركيا دعمت ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بينما أعلن الحلف أنه قبل عضوية الدولتين لديه.

العالم-تركيا

وكان قادة البلدان الثلاثة إضافة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، عقدوا اجتماعا في في مكان قمة الحلف المقررة يوم الثلاثاء في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكانت وكالة "الأناضول" التركية ذكرت أن المحادثات تركزت حول عدد من القضايا، أبرزها بحث الطلبين اللذين قدمتهما كل من السويد وفنلندا للحصول على عضوية "الناتو".

وسبق أن أعلنت أنقرة رفضها لطلب انضمام الدولتين إلى "الناتو"، ووضعت عدة شروط لرفع الفيتو التركي، أهمها أن تتوقف الدولتان عما تصفه تركيا بدعم الإرهاب، إذ تتهمهما بإيواء مسلحين من "حزب العمال الكردستاني"، المنظمة التي تصنفها أنقرة "إرهابية".

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تركيا تعلن دعمها ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى "الناتو"

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