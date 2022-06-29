الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
٠٧:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ألمانيا تبني أكبر جيش تقليدي في أوروبا

ألمانيا تبني أكبر جيش تقليدي في أوروبا
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده ستمتلك أكبر جيش تقليدي أوروبي في حلف شمال الأطلسي بفضل الأموال الضخمة التي قررت برلين استثمارها لتعزيز قدراتها العسكرية.

العالم - أوروبا

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "إيه أر دي" التلفزيونية العامة عقب انتهاء قمة مجموعة السبع، قال شولتس إن ألمانيا هي اليوم إلى جانب الولايات المتحدة "بالتأكيد أكبر مساهم" في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف أنه "يجري حاليا بناء أكبر جيش تقليدي في أوروبا في إطار حلف شمال الأطلسي، وهذا أمر مهم للقدرات الدفاعية لحلف الأطلسي بأسره".

وتابع: "سننفق في المتوسط ما بين 70 و80 مليار يورو سنويا على الدفاع"، مشددا على أن هذه الاستثمارات الضخمة ستجعل من ألمانيا "الدولة الأكثر استثمارا" في هذا المجال.

ولفت إلى أن بلاده التي تمتلك أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية تهدف من وراء هذه الاستثمارات إلى ضمان الدفاع عن أراضيها والوفاء بالتزاماتها تجاه حلف الأطلسي.

روابط ذات صلة

شولتس يخاطب روسيا: "ليس هناك طريق للعودة"

واشنطن وبرلين تتفقان على ضرورة تسوية الصراع في أوكرانيا عبر الطرق الدبلوماسية

شولتس يشيد بسياسات ميركل تجاه روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

Sharp Boys تخترق موقعا سياحيا للكيان الصهيوني

ألمانيا تبني أكبر جيش تقليدي في أوروبا

على غرار الصيادلة وأطباء الأسنان.. سوريا تعلن استثناء الأطباء من الدعم الحكومي بمعيار محدد

مصادر يمنية: ناقلة نفط سعودية تصل الى شبوة لنهب النفط اليمني

شاهد.. الاهداف الاستراتيجية الامريكية التي سرّعت عودتها للاتفاق النووي

أسبوع من قمع النساء في إيران