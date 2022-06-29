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رئيسي: بحر قزوين تراث ورصيد مشترك للدول المطلة عليه

رئيسي: بحر قزوين تراث ورصيد مشترك للدول المطلة عليه
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي، بحر قزوين تراثا ورصيدا مشتركا للدول المطلة عليه وتستفيد منه شعوبها البالغ تعداد سكانها اكثر من 270 مليون نسمة.

العالم - ايران

وأضاف رئيس الجمهورية قبيل مغادرته طهران إلى عشق أباد صباح اليوم الأربعاء أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من نظيره التركمانستاني "قربان قلي بردي محمد أوف" لحضور القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين.

وأكد أن لدينا علاقات جيدة مع الدول المطلة على بحر قزوين، لافتا إلى أنه خلال القمة نتباحث حول مختلف القضايا منها النظام القانوني لبحر قزوين والاستخدام السلمي له بهدف تعزيز أمنه، وتعزيز التعاون بين الدول المطلة عليه في مجال النقل والترانزيت والتجارة، وكيفية إدارة الموارد الطبيعية الموجودة فيه، وحماية البيئة ومنع تواجد الأجانب في بحر قزوين الذي تتفق عليه جميع الدول المطلة عليه.

وأضاف أن هذا البحر يعتبر تراثا وثروة للدول المطلة عليه، مشيرا إلى أن أن أكثر من 270 مليون شخص يستفيدون من هذا البحر.

يتبع....

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رئيسي: بحر قزوين تراث ورصيد مشترك للدول المطلة عليه

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