وسائل اعلام اميرکية تنتقد زيارة بايدن للسعودية

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وکان جو بايدن قد قال قبل وصوله لسدة الرئاسة:"يجب ان يفهم (الولي عهد السعودي محمد بن سلمان) انه قتل وقطع الجسد حقاً وانا اعتقد ان ذلک کان بأمر من ولي العهد وسوف ابين بوضوح اننا في الحقيقة لن نبيع المزيد من الاسلحة لهم وسوف نجعلهم يدفعون الثمن حقاً وسوف نجعلهم في الحقيقة منبوذين کما هم في الواقع وکما ذکرت ايضاً سوف انهي المساعدات التي نقدمها لهم وسوف انهي بيع المعدات الی السعوديين لکي لايستمروا في قتل الاطفال والأبرياء ويجب ان يخضعون للمسائلة".

وأکدت قناة سي ان ان، ان بايدن سوف يقوم رسمياً بزيارة جدلية الی السعودية بعدما وعد بجعل ولي العهد السعودي منبوذاً بسبب عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وأوضحت القناة انه يبدو ان تلک التعلقيات من بايدن اصبحت من الماضي ماتسبب بانتقادات ضد هذا الموقف فهناک ديموقراطيون واخرون انتقدوا اجتماع بايدن بابن سلمان ومنهم زوجة خاشقجي التي اعتبرت اللقاء "مزعج بشکل رهيب".

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