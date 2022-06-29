أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022

جوان..

الوزير عبد اللهيان لنظيره التركي.. تواجد الصهاينة مصدر شؤم وخطر على بلدان المنطقة

ابتكار ..

قمة إستراتيجية لبلدان الجوار المطلة على بحر قزوين بمشاركة إيران بالعاصمة التركمنستانية

جمهوري اسلامي ..

قطر تبدي أملها بنجاح مفاوضات الدوحة الخاصة بإحياء الإتفاق النووي

سياست روز ..

الغرب يكرر كلامه الفارغ بقمة السبع ضد إيران تزامنا مع بدء مفاوضات الدوحة

قدس ..

إسماعيل هنية يؤكد عزم حركة حماس على إصلاح جسور العلاقات مع دمشق

آرمان ملي ..

موسكو تحذر من أن أي هجوم على شبه جزيرة القرم سيكون إعلان حرب على روسيا

خراسان ..

مصرع وإصابة عشرات الأشخاص في قصف صاروخي روسي لمركز تجاري جنوب كييف

اطلاعات ..

مقتدى الصدر ينتقد الرئيس العراقي بشدة لعدم توقيعه على قانون يعتبر التطبيع جريمة

ارمان امروز ..

آفاق تبعث على الأمل حول مسار مفاوضات الدوحة الخاصة بإحياء الإتفاق النووي

كيهان ..

وزير الخارجية السوري يحذر من مخطط تركي لعمليات تطهير عرقي بشمال سوريا

وطن امروز ..

النظام الخليفي في البحرين يفرض إجراءات مشددة لمنع المواطنين من السفر لإيران

حمايت ..

الوزير عبد اللهيان .. على إيران وتركيا التحلي باليقظة مقابل المخططات الصهيونية ضد علاقاتهما

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم

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رسالت ...

صحيفة رسالت كتبت في افتتاحيتها حول مفاوضات الدوحة الخاصة باحياء الاتفاق النووي ( تغيير للمكان أم للإستراتيجية ) ..امريكا تجد نفسها مجبرة في الواقع على العودة الى طاولة مفاوضات احياء الاتفاق النووي بسبب عدة عوامل, ابرزها تسهيل عودة النفط الايراني للاسواق تحت وطأة تداعيات الحرب باوكرانيا وكذلك رغبة ادارة بايدن بتحقيق انجاز دبلوماسي يعزز موقفه والحزب الديمقراطي بالانتخابات, وبالطبع هناك عامل فشل سياسة ضغوط الحد الاقصى ايضا . ( إن إيران تنتهج إستراتيجية ثابتة لضمان حقوقها وتغير مكان المفاوضات من فيينا للدوحة لايعني حدوث أي تغيير في هذه الإستراتيجية)

فبلادنا تعرف جيدا بأن الموقف الامريكي قد يتغير بتغير الظروف والاجواء الدولية وفي الداخل الامريكي ايضا لذلك تركز بحزم على تحقيق مطاليبها العادلة بالغاء الحظر مع اختبار الالغاء عمليا واخذ الضمانات اللازمة التي تكفل عدم تكرار سيناريو الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي .

سياست روز ..

كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( مؤتمرات لإلتقاط صور تذكارية ).. مؤتمر المنامة الاخير بمشاركة ممثلين عن مصر والكيان الصهيوني والمغرب والامارات الى جانب البلد المضيف البحرين هو ثاني مؤتمر من نوعه تعقده هذه الاطراف بعد مؤتمر صحراء النقب بفلسطين المحتلة بمارس الماضي لتنسيق مواقفها باطار مشروع لتشكيل حلف ناتو عربي عبري باشراف امريكي. ( إن هذه الأطراف تعول على زيارة بايدن للمنطقة لوضع اللمسات الأخيرة لهذا الناتو, ولكن أحلامها ستصطدم بواقع يبددها تماما ) ان الكيان الصهيوني نفسه يتجه بشكل متسارع نحو الانزلاق في صراعات داخلية وازمات اقتصادية وامنية هائلة تؤدي لزواله , وامريكا دخلت مرحلة انكفاء وانحسار واسع لنفوذها الاقليمي والدولي. وهذا يعني ان اية مخططات على غرار اقامة احلاف ناتو عربي او ناتو غرب اسيا او مهما كان اسمها محكومة بالفشل قبل ان ترى النور , ومثل هذه المؤتمرات باتت مجرد مناسبات لالتقاط صور تذكارية فحسب .

كيهان ...

صحيفة كيهان نشرت تقريرا في الشأن العراقي ينقل عن محافل سياسية عراقية قولها ( بقاء الكاظمي بمنصبه غير ممكن ) جاء فيه.. يرى اعضاء في تحالف دولة القانون برئاسة نوري المالكي ان الاطار التنسيقي للاحزاب الشيعية في العراق لن يوافق على اية فكرة تدعو لبقاء رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي في منصبه بتكليفه ثانية بتشكيل حكومة جديدة . وفي هذا السياق (يرى العضو بإئتلاف دولة القانون رسول راضي أن الإطار التنسيقي الذي يحظى بالأغلبية بالبرلمان يرفض إعادة تكليف الكاظمي ) والواقع هو ان المشهد السياسي في العراق تلفه الضبابية منذ استقالة نواب الكتلة الصدرية وظهور مؤشرات حول احتمال استقالة نواب مستقلين ايضا وكل ذلك وسط مساعي وجهود تبذلها القوى السياسية وخاصة احزاب الاطار التنسيقي للاتفاق على مرشح لتشكيل حكومة جديدة للخروج من الازمة .

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في افتتاحيتها ( من أجل إفشال مخطط إيجاد ناتو عربي ).. هنالك تحركات علنية واخرى سرية منذ فترة حكم ترامب ولحد الان لتشكيل حلف بين نظم تطبيع عربية والكيان الصهيوني تحت المظلة الامريكية , فتارة يدور الحديث عن ناتو عربي وتارة اخرى عن ناتو غرب اسيا وهكذا , وذلك باطار سيناريو امريكي صهيوني مفبرك للترويع من ايران والواقع هو ان.. (إيران قادرة على مواجهة أية تهديدات ودحرها تماما لكنها تتحرك أيضا لإفشال هذه المخططات بتعزيز علاقاتها ببلدان الجوار) ان فتح ايران والبلدان العربية بالمنطقة ابواب حوار بناء على مصراعيها لحل اية مشاكل عالقة ولازالة اي سوء تفاهم ناجم عن سيناريوهات الكيان الصهيوني للمساس بالعلاقات والوشائج القوية, كفيلٌ بتجنيب المنطقة وبلدانها وشعوبها لاية مضاعفات خطيرة ناجمة عن تمرير الكيان وحماته الغربيين لمخططات تستهدف نهب ثروات هذه البلدان عبر زرع الفتن بينها .

ايران ..

كتبت صحيفة ايران في مقالها ( الصهاينة وبناء الملاجئ هلعا من المقاومة ) .. يعيش الكيان الصهيوني الى جانب ازماته الداخلية العديدة , كابوس خوف وهلع من القدرات الاستراتيجية لحزب الله لبنان , كابوسٌ بات ياخذ ابعادا خطيرة بتزايد حالات الهرب من الجيش في الوحدات المنتشرة بالمناطق القريبة من الحدود اللبنانية , وتزايدِ نزوح المستوطنين من تلك المناطق. والجديدُ في الامر يتمثل في ( بدء وزارة الحرب الصهيونية ببناء ملاجئ عامة وأخرى داخل منازل المتوطنين الصهاينة في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية ) وكل ذلك تحسبا من قدرات حزب الله الصاروخية الهائلة خاصة بعد ان اثبتت نظم الدفاع الجوي بالكيان بما فيها القبة الحديدية مدى ضعفها في مواجهة الضربات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية .