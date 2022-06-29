الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
١٠:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

انفوغرافيك.. مخيم الهول وتزايد تحركات خلايا داعش

انفوغرافيك.. مخيم الهول وتزايد تحركات خلايا داعش
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

كان يفترض أن يكون مخيّم الهول في شمال شرق سوريا، مركز احتجاز موقت للارهابيين قبل المحاكمة، ولكن ما زال هناك نحو 60 ألف شخص محتجزين، من جنسيات مختلفة. الأمم المتحدة، قالت إن أكثر من 100 شخص، بينهم الكثير من النساء، قتلوا في مخيم الهول الواقع في غضون 18 شهرا، وطلبت من الدول إعادة مواطنيها.

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة: أكثر من 100 شخص قتلوا في مخيم الهول في سوريا خلال 18 شهرا

تزايد عمليات قتل النساء.. ما الذي يحدث في مخيم الهول؟

نقل 36 اسرة ’داعشية’ من مخيم الهول بسوريا الى العراق

خبير امني: اميركا تعيد الإرهاب للعراق بشكل تدريجي عبر مخيم الهول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران تسجل للمرة الرابعة "صفر" وفاة جديدة بكورونا

صنعاء: تحالف العدوان يريد إبقاء بؤر التوتر في اليمن

ارتفاع عدد وفيات المهاجرين في شاحنة بولاية تكساس الأمريكية إلى 51

الأمم المتحدة تطلق "مشروع تحفيز العمل المناخي" في العراق

منسق أممي يحدد نسبة المحتجزين بمخيم الهول في سوريا

الصين: ینبغي على واشنطن الرد على مخاوف إيران المشروعة