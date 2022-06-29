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السيد الحوثي: السياسات الأمريكية تنتج أزمات كبيرة في العالم

السيد الحوثي: السياسات الأمريكية تنتج أزمات كبيرة في العالم
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

صرح قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ان السياسات الأمريكية ومن ورائها اللوبي اليهودي تنتج أزمات كبيرة في مختلف بلدان العالم وتمتد في العالم الاسلامي.

العالم- اليمن

وقال السيد الحوثي خلال لقائه اليوم وجهاء وأبناء محافظة حجة، ان أمريكا اتجهت لتفتح أبوابا جديدة من الصراعات والأزمات مع الروس والصين، معتبرا الحرب في أوكرانيا هي نتاج للسياسات الأمريكية في إثارة الحروب والفتن بين المجتمع البشري.

واكد ان أعداء اليمن أرادوا بالحصار أن يحرضوا الناس على أنفسهم وأن تكون ردة فعلهم متجهة للداخل، مؤكدا انهم فشلوا في كل مؤامراتهم المتنوعة لإثارة الفتنة من الداخل والحرب الدعائية وصدموا بمستوى وعي الشعب اليمني.

واوضح اننا وصلنا بفضل الله إلى مستوى متقدم في القدرات العسكرية لا تمتلكه كثير من الدول العربية، قائلا: نصنع الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي تصل إلى أي نقطة في بلدان تحالف العدوان على مستوى الدول المجاورة...من المسدس إلى الكلاشينكوف إلى المدفع إلى الصاروخ ومختلف أنواع الأسلحة تصنع محليا وهذا إنجاز كبير يبعث الأمل في مختلف المجالات.

واضاف السيد الحوثي: الإنتاج للصواريخ المتنوعة مستمر ومتحسن ومتطور وهو يوماً بعد يوم أكثر دقة وأقوى تدميراً وفتكاً وأكثر تطوراً، لافتا الى انه رغم المنظومات الأمريكية المتطورة وباهظة التكاليف فشل الأعداء في التصدي لصواريخنا .

يتبع

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