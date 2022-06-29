الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
١٢:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

تونس: توجيه تهمة "الإرهاب" رسمياً للغنوشي و32 شخصية أخرى

تونس: توجيه تهمة
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن القضاء التونسي وجه تهمة "الإرهاب" لرئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي و32 شخصية أخرى.

العالم - تونس

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية "تاب"، عن المحامية إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي.

وقالت قزارة: "تّم الاثنين توجيه الاتهام في هذه القضّية (اغتيال بلعيد والبراهمي) بشكل رسميّ، إلى 33 شخصا من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

وأضافت أن "قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وجه 17 تهمة إلى المّتهمين وعددهم 33".

وأردفت قزارة: "من أبرز هذه التهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسل الأموال".

يذكر أن شكري بلعيد رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وقع اغتياله يوم 06 فبراير/شباط 2013 أمام منزله بالعاصمة، فيما اغتيل البراهمي رئيس حزب التيار الشعبي ( قومي ناصري) يوم 5 يوليو/تموز 2013 أمام منزله بالعاصمة، ولاحقا اعترفت عناصر من "أنصار الشريعة" التحقت بـ"داعش" بمقتلهما.

روابط ذات صلة

الإعلان عن تأسيس "حزب جديد" في تونس

الاستفتاء على الدستور في تونس.. مشاركة مدنية ومقاطعة حزبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفد طالبان يصل طهران لمناقشة القضايا الحدودية

قتلى وجرحى في انفجار سيارة ملغومة بعدن

لقاء يجمع رئيسي ونظيره الأذربيجاني في عشق آباد

إيران ضبطت أكثر من 1100 طن من المخدرات خلال عام

الأسير رائد ريان يواصل اضرابه عن الطعام لليوم 84

"الجهاد" تنعى الشهيد "مرعي" وتقول إنه أحد مجاهدي كتيبة جنين