تونس: توجيه تهمة "الإرهاب" رسمياً للغنوشي و32 شخصية أخرى

العالم - تونس

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية "تاب"، عن المحامية إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي.

وقالت قزارة: "تّم الاثنين توجيه الاتهام في هذه القضّية (اغتيال بلعيد والبراهمي) بشكل رسميّ، إلى 33 شخصا من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

وأضافت أن "قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وجه 17 تهمة إلى المّتهمين وعددهم 33".

وأردفت قزارة: "من أبرز هذه التهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسل الأموال".

يذكر أن شكري بلعيد رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وقع اغتياله يوم 06 فبراير/شباط 2013 أمام منزله بالعاصمة، فيما اغتيل البراهمي رئيس حزب التيار الشعبي ( قومي ناصري) يوم 5 يوليو/تموز 2013 أمام منزله بالعاصمة، ولاحقا اعترفت عناصر من "أنصار الشريعة" التحقت بـ"داعش" بمقتلهما.