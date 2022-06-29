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بارزاني: نتواصل مع الكاظمي بشأن الهجمات المتكررة على المنطقة

بارزاني: نتواصل مع الكاظمي بشأن الهجمات المتكررة على المنطقة
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس وزراء منطقة كردستان العراق مسرور بارزاني، وجود تواصل دائم مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الهجمات المتكررة على المنطقة.

العالم - العراق

وقال بارزاني في تصريح لعدد من وسائل الإعلام على هامش زيارته إلى معرض هايتكس التكنولوجي، "إننا سعداء بزيارة المعرض، حيث إن ما رأيته من وجود هؤلاء الشباب المبدعين أمراً يبعث على الأمل بشأن مستقبل الوطن وقدرات شبابنا بتوفير فرص العمل لأنفسهم وللآخرين"، مبيناً، أنَّ "حكومة كردستان العراق ستقوم بما يلزم لدعمهم ولدينا الكثير من البرامج من أجل مساندة الشباب وتوفير فرص العمل".

وحول الهجمات الصاروخية الأخيرة على كردستان العراق، أوضح بارزاني "نحن على تواصل مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجميع الجهات ذات العلاقة بشأن ضرورة إنهاء هذه الهجمات"، مشيراً الى أنَّ "محادثات مع الحكومة الاتحادية تتضمن التقليل من مساحات الفراغ الأمني وقد صدر القرار بتشكيل لواءين مشتركين لكن الحكومة الاتحادية لم تقم حتى الآن بما عليها من واجبات رغم أننا اجتمعنا قبل أيام مع كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في الحكومة الاتحادية الذين أكدوا اكتمال الإجراءات من جانبهم، إلا أن وزارة المالية الاتحادية لم تقم بتمويل المشروع".

وعبر بارزاني عن أمله "بإنجاز ذلك لأن ملء الفراغ سيسهم كثيراً في منع الإرهابيين والخارجين عن القانون من استخدام تلك المناطق للاعتداء على كردستان والسكان المحليين".

وعن مقتل أستاذين جامعيين في جامعة صلاح الدين على يد طالب مفصول، أكد، أن "ما حدث كان كارثة مفجعة، وقد أحزنني للغاية فقدان الأستاذين الجليلين"، معتبراً "ما حصل يمثل خسارة كبيرة لشعبنا خاصة لقطاع التعليم العالي، ويجب انهاء مثل هذه الجرائم المؤسفة".

وشدد على "اننا سنقوم بما يمكن فعله وقد أبلغت وزير الداخلية بوجوب الإسراع في تنظيم ترخيص الأسلحة إلكترونياً"، معرباً عن أمله بـ"إنجاز ذلك حتى نهاية العام الحالي لحصر الأسلحة المرخصة بيد الحكومة ومحاسبة من يحملون السلاح بدون رخصة".

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