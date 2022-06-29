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قتلى وجرحى بانفجار استهدف قيادي عسكري في عدن المحتلة

قتلى وجرحى بانفجار استهدف قيادي عسكري في عدن المحتلة
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

سقط عدد من القتلى والجرحى اليوم الأربعاء في انفجار سيارة ملغومة بعدن.

العالم- اليمن

وقتل وجرح عدة أشخاص، جراء انفجار سيارة ملغومة استهدف موكب مدير أمن محافظة لحج، المعين من قبل الاحتلال، بالقرب من جولة التربية في خور مكسر بمدينة عدن المحتلة.

وأفادت مصادر إعلامية بنجاة صالح السيد، مدير أمن محافظة لحج التابع للاحتلال من الانفجار، بينما قتل وجرح عدد من مرافقيه وبعض المدنيين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير غير أن مدينة عدن والمحافظات الجنوبية المحتلة تشهد انفلاتا أمنيا، وتصاعدا للهجمات والاغتيالات بين الأطراف والأجنحة الموالية للعدوان ، في ظل انتشار الجماعات التكفيرية والجماعات المسلحة بمختلف مسمياتها والتي تقتتل فيما بينها بين الحين والآخر.

وكان القيادي السلفي عبدالرزاق البقماء الدجرة قائد ما يسمى باللواء الأول في ألوية اليمن السعيد التابعة لقوى العدوان والاحتلال الأمريكي السعودي قتل، في وقت سابق هذا الأسبوع، بوادي عبيدة بمأرب في ظروف غامضة.

وأفادت مصادر إعلامية تابعة للعدوان بأنه تم العثور على جثة القيادي البقماء مقتولا داخل سيارته في منطقة الراكة بوادي عبيدة في ظروف غامضة.

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