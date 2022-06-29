بينيت ولابيد: لن نبرم صفقة تبادل أسرى 'جزئية'!

العالم- الاحتلال

ووفقا للصحيفة فان "رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت وخليفته في المستقبل، وزير الخارجية يائير لابيد ، قررا عدم الدخول في صفقة جزئية - أي أن المدنيين الأسرى وجثتي الجنديين سيتم تضمينهما في الاتفاقية ، أو لن يكون هناك اتفاق".

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، زعمت امس أن "حركة حماس أبلغت وسطاء دوليين بأنها مستعدة لإبرام صفقة تبادل أسرى إنسانية، تُفرج بموجبها عن الجندي الإسرائيلي هشام السيد، مقابل إفراج إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين المرضى".

ونشرت "كتائب القسام" -الجناح المسلح لحركة حماس- أمس الثلاثاء، شريط فيديو للجندي الإسرائيلي الأسير لديها، هشام السيد، وقد أظهر الفيديو حالته الصحية، حيث كان ممددًا على سرير ويتنفس بواسطة جهاز تنفس اصطناعي، ما يُشير إلى تدهور حالته الصحية.