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رئيس كازاخستان يقترح إنشاء "مركز غذائي" خاص بدول بحر قزوين

رئيس كازاخستان يقترح إنشاء
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

اقترح رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، أن تنشئ دول بحر قزوين مركزًا غذائيًا لزيادة التجارة المتبادلة بأقل تكلفة.

العالم - أسيا والباسفيك

ويشارك توكاييف، اليوم الأربعاء، في القمة السادسة لرؤساء دول بحر قزوين، في عاصمة تركمانستان عشق آباد.

وصرح توكاييف في اجتماع موسع: "من أجل تعزيز التفاعل التجاري بين دولنا، من الضروري تطوير بنية تحتية لوجستية حديثة باستمرار، لذلك، نقترح إنشاء مركز غذائي لبحر قزوين من شأنه زيادة التجارة المتبادلة بأقل تكلفة ممكنة".

وإنطلقت في العاصمة التركمنستانية عشق آباد بعد ظهر اليوم الأربعاء القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين.

ويشارك في القمة رؤساء الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا وكازاخستان وتركمنستان وجمهورية آذربيجان.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد توجه صباح اليوم الاربعاء إلى تركمنستان يرافقه وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان ووزير النفط جواد أوجي.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني كلمة في القمة وسيجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسائر نظرائه المشاركين في هذه القمة.

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