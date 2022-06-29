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العراق.. الإطار التنسيقي يكشف عن تحديات كبيرة لتشكيل الحكومة

العراق.. الإطار التنسيقي يكشف عن تحديات كبيرة لتشكيل الحكومة
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد الإطار التنسيقي في العراق، أن الشارع العراقي يترقب تشكيل حكومة قوية، فيما أشار إلى انفتاحه على اختيار رئيس الوزراء من المستقلين.

العالم - العراق

وقالت النائب عن كتلة المنتج الوطني المنضوية في تحالف الاطار التنسيقي ابتسام الهلالي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اجتماعات الاطار التنسيقي مستمرة ومنفتحة على جميع الكتل"، مبينة أن "هناك اجتماعا مع تحالف السيادة وتحالف عزم والمستقلين من اجل تشكيل الحكومة".
وأشارت إلى أن "تحديات كبيرة تواجه الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة خصوصا بعد استقالة الكتلة الصدرية"، مؤكدة أن "الاطار تحمل مسؤولية تشكيل الحكومة وأخذ على عاتقه التفاوض مع جميع الكتل لتشكيل حكومة قوية قادرة على ايصال العراق الى بر الامان".
وتابعت، أن "الشارع العراقي يترقب من الاطار تشكيل حكومة قوية وهناك انفتاح على المستقلين ليكون مرشح رئاسة الوزراء شخصية مستقلة كفوءة قادرة على ادارة العراق واخراجه من الازمات التي يمر بها".

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