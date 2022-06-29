رئيسي يعود الى طهران بعد مشاركته في قمة بحر قزوين

العالم - ايران

وكان آية الله ابراهيم رئيسي قد توجه يوم الاربعاء الى تركمانستان وبعد المشاركة في القمة السادسة لرؤساء الدول المطلة على بحر قزوين وإلقاء كلمة فيها، عاد فجر الخميس الى العاصمة طهران، حيث كان في استقباله بالمطار نائبه الاول محمد مخبر، وحجة الاسلام والمسلمين قمي مستشار قائد الثورة في الشؤون الدولية.

وخلال هذه الزيارة، أجرى الرئيس الايراني لقاءات ومحادثات مع كل من قربانقلي بردي محمدوف رئيس مجلس مصلحة الشعب بالمجلس الوطني التركمانستاني، والرئيس التركمانستاني والرئيس الاذربيجاني والرئيس الروسي، حيث تناولت هذه المحادثات مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الاصعدة الثنائية والاقليمية والدولية.