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الأمم المتحدة ترد على دعوة زيلينسكي لطرد روسيا من الأجهزة الأممية

الأمم المتحدة ترد على دعوة زيلينسكي لطرد روسيا من الأجهزة الأممية
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

ردت الأمم المتحدة على دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لطرد روسيا من أجهزة وهيئة الأمم المتحدة.

العالم - أوروبا

وتعليقا على فكرة استبعاد روسيا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة، بولينا كوبياك، إن "جميع القرارات من هذا الشأن تتخذ عبر مجلس الأمن الدولي".

وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن استبعاد أي عضو من الأمم المتحدة يمكن أن تقوم به الجمعية العامة بتوصية من مجلس الأمن الدولي.

وكان زيلينسكي قد دعا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا يوم الثلاثاء، استبعاد روسيا من المجلس وكافة البنى الأممية الأخرى، متهما اياها بانتهاك مبادئ الهيئة وميثاقها.

ويعتبر ذلك أمرا مستحيلا، حيث تعتبر روسيا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وتتمتع بحق الفيتو على أي قرار فيه. ولا يمكن تعديل ميثاق الأمم المتحدة إلا بموافقة جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي.

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الأمم المتحدة ترد على دعوة زيلينسكي لطرد روسيا من الأجهزة الأممية

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