الفلسطينيون يتصدون لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف

العالم - فلسطين

ووفق مصادر فلسطينية؛ فإن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بمدينة نابلس بأكثر من 30 آلية بينها جرافة عسكرية؛ لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف بدعوى أداء طقوسهم التلمودية.

وانتشرت دوريات الاحتلال في محيط قبر يوسف، واعتلى قناصة الاحتلال عددا من البنايات في شارع عمان.

ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، في حين أغلق عشرات المتظاهرين الشوارع المؤدية إلى قبر يوسف بالإطارات المطاطية المشتعلة،.

وأصيب أفراد عائلة بحالات اختناق بالغاز، بينهم أربعة أطفال، نقلوا لمستشفى رفيديا للعلاج.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بالعبوات المتفجرة محلية الصنع وبوابل من الرصاص الحي.

ومساءً، انطلقت في مدينة نابلس دعوات للتصدي لاقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال قبر يوسف شرق نابلس.

ودعت كتيبة نابلس ونشطاء في المدينة، أبناء جبل النار للتصدي للاحتلال ومستوطنيه، بكل ما يملكون من وسائل وتجهيزات للدفاع عن أرضهم وثأرًا لدماء الشهداء.



وشهدت الاقتحامات السابقة لقبر يوسف عمليات إطلاق نار نفذها مقامون استهدفت قوات الاحتلال وحافلات المستوطنين.

ونهاية الشهر الماضي استشهد الفتى غيث رفيق يامين (16 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في رأسه، خلال مواجهات بمنطقة قبر يوسف بمدينة نابلس.

ويحاول المستوطنون سلب مقام يوسف الذي يؤكد الفلسطينيون أنه موقع أثري إسلامي مسجل لدى دائرة الأوقاف الإسلامية، وكان مسجداً قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويضم قبر شيخ صالح "يوسف دويكات" من بلدة بلاطة البلد.