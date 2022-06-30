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زيلنسكي يعلن قطع العلاقات مع سوريا ورئيس جمهورية لوغانيتسك يشكر دمشق

زيلنسكي يعلن قطع العلاقات مع سوريا ورئيس جمهورية لوغانيتسك يشكر دمشق
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قطع كييف جميع العلاقات مع سوريا بعد اعترافها باستقلال وسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

العالم - سوريا

وقال زيلينسكي: "حصلت روسيا في النهاية على بيان من سوريا بشأن الاعتراف المزعوم بهياكل الاحتلال في دونباس على أنها دولة مزعومة".

وأضاف: "في هذه الحالة لن يكون هناك مزيد من العلاقات مع سوريا وضغط العقوبات على سوريا على العكس سيكون أكبر".

وأعلنت وزارة الخارجية السورية في وقت سابق قرار الحكومة بالاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

من جهته أعرب رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك عن شكره لسوريا على قرارها الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك مبيناً أن هذه الخطوة ستسهم في التطوير المتبادل للأسواق وتسريع بناء علاقات في العديد من المجالات.

وكتب باسيتشنيك في قناته على تيليغرام "إن نية الجمهورية العربية السورية الاعتراف بسيادة واستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيين تم استقباله من سكان منطقة لوغانسك بفرح خاص.. والاعتراف باستقلالنا من دولة أخرى يفتح آفاقاً جديدة أمام التعاون على مستوى عالمي جديد وسيسرع من بناء العلاقات في العديد من مجالات الحياة وسيسهم في التنمية المتبادلة لأسواق مبيعات جديدة".

وأشار باسيتشنيك إلى أن الشعب السوري يعرف أكثر من أي شعب آخر معنى العيش قرب المسلحين والمتطرفين مضيفاً: "بالنيابة عن شعب جمهورية لوغانسك الشعبية أود أن أشكر بصدق الجمهورية العربية السورية والرئيس بشار الأسد على هذه اللفتة السياسية الجريئة والمسؤولة".

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