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شاهد.. الإمارات في معرض انتقادات نشطاء التواصل

الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

أثار إلتحاق الضابط الإماراتي بالكلية الإسرائيلية إنتقادات واسعة من الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي.

العالم - هاشتاغ

وحين خرجت حملة التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي إلى العلن، قيل إنها لصالح الفلسطينيين، لكن شيئا فشيئا إتضح أن التطبيع هو لمصلحة الكيان الإسرائيلي فقط، وإلا كيف نفسر إلتحاق ضابط إماراتي بكلية الأمن القومي الإسرائيلي؟.

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع إلتحاق الضابط الإماراتي بالكلية الإسرائيلية، حيث كتبت "مشاعل" في هذا السياق مغردا: "التحاق ضابط اماراتي بالجيش القومي للكيان الصهيوني، اذا عرف السبب بطل العجب".

وجاء في حساب "ضد الظلم" ازاء هذا الموضوع: "لاول مرة في تاريخ الجيش الإسرائيلي، ضابط اماراتي برتبة عقيد على طائرة إف خمسة عشر سيشارك في العام الدراسي بكلية اسرائيلية. الامارات بتمارس التطبيع عن عشق".

وغرد "عبدالله" معلقا: "هذا النوع من الدعاية فاشل حتى لو درب الاحتلال الفاشل كل الجيش الإماراتي فلن يتغير واقع هذه الدولة وستبقى دولة ضعيفة ووظيفية".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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