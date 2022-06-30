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رئيس كازاخستان يقترح إرسال قوات حفظ سلام من بلاده إلى لبنان

رئيس كازاخستان يقترح إرسال قوات حفظ سلام من بلاده إلى لبنان
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

قدم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اقتراحا إلى البرلمان لإرسال قوة من جيش بلاده للعمل ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في بعض البلدان.

العالم-اسيا والباسفيك

وقام وزير الدفاع رسلان زاكسيليكوف بتلاوة اقتراح الرئيس أمام البرلمان: "أقترح إرسال وحدة حفظ سلام تابعة لقواتنا المسلحة يبلغ قوامها الإجمالي حوالي 430 عسكريا، للمشاركة في بعثة الأمم المتحدة متعددة التخصصات لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، وفي بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي جمهورية مالي، وفي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

ويرى توكاييف، أن الأحداث الأخيرة في المنطقة والعالم تشهد على مخاطر وتحديات جديدة للأمن الإقليمي والوطني، وبعضها قد يتطلب ردا عسكريا.

وشدد على أن مسألة زيادة تعزيز المهارات القتالية للقوات واكتساب الخبرة العملية في مواجهة التهديدات الحديثة، باتت تكتسب أهمية خاصة.

وقال: "في هذا السياق، أرى أنه من المناسب توسيع مشاركة القوات المسلحة لكازاخستان في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

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رئيس كازاخستان يقترح إرسال قوات حفظ سلام من بلاده إلى لبنان

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