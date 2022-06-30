ايران تطلب ضمانات على جدية امريكا بشأن الاتفاق النووي

العالم – خاص بالعالم

واضاف الخبير الاستراتيجي ان ايران قبلت بوساطة دولة قطر ودخلت في مفاوضات خلال الايام الماضية وتم قبول تقديم الاقتراحات رغم ان الامريكيين لديهم عقوبات خاصة جاهزة حول الموضوع النووي.

واشار هادي محمدي الى انه حتى اذا رفعت العقوبات الخاصة بالاتفاق النووي فستبقى العقوبات المفروضة على قطاعات مختلفة وهذا يعني ان ايران لا تستطيع ان تستفيد من المزايا المرتبطة بالاتفاق النووي.

واوضح الخبير الاستراتيجي انه وبحسب التجربة العملية السابقة فلا يمكن الوثوق بوعود الامريكيين والتزامهم لذلك يجب تقديم ضمانات.

وتابع هادي محمدي ان رفع العقوبات يجب ان يكون بشكل عملي وواضح وان تفيد المصالح القومية الايرانية في علاقاتها التجارية.

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