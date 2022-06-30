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الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي

الصين تهدي سوريا 100 حافلة ركاب دعما لمنظومة نقلها الداخلي
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

استلمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا 100 حافلة ركاب، هدية من الصين، دعما لمنظومة النقل الداخلي السورية.

العالم - سوريا

وجرت مراسم تسليم الهدية الصينية في مدينة المعارض بدمشق، بحضور حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية السوري، وفنغ بياو السفير الصيني بدمشق.

وقال السفير الصيني بدمشق في تصريح إن الهدية جاءت لمساعدة الشعب السوري وتحسين معيشته في ظل الأوضاع الراهنة التي يواجهها.

وتعاني سوريا أزمة نقل خانقة بسبب التدمير الذي طال معظم مرافق القطاع بما في ذلك حافلات النقل الداخلي من جهة، ومن شح المشتقات النفطية اللازمة لتسيير الرحلات في ظل سيطرة الجيش الأمريكي على أكبر حقول النفط والغاز في البلاد، وأنشطة ضباطه وجنود في تجارة وتصدير إنتاجها نحو الأسواق السوداء في بعض دول الجوار، وإلى محافظة إدلب التي يسيطر تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في معظمها.

من جهته قال وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف إن هذه المساعدة تجسد علاقة الصداقة بين سوريا والصين. وثمن الموقف الصيني الداعم لسوريا في مكافحة الإرهاب وتقديم المساعدات الإنسانية.

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