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مكتب ميقاتي يتهم بعض المحيطين برئاسة الجمهورية بتسريب المسودة الحكومية

مكتب ميقاتي يتهم بعض المحيطين برئاسة الجمهورية بتسريب المسودة الحكومية
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

اتهم المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة المكلف في لبنان نجيب ميقاتي بعض المحيطين برئاسة الجمهورية بتسريب المسودة الحكومية التي سلمها ميقاتي الى الرئيس الجمهورية ميشال عون.

العالم - لبنان

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة المكلف نجيب ميقاتي، أنه على أثر الضجة التي أثارها تسريب بعض المحيطين برئيس الجمهورية ميشال عون، مسودة التشكيلة الحكومية التي سلمها ميقاتي الى الرئيس عون، عمد مَنْ نفى التسريب الى توزيع خبر عبر أحد المواقع الالكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي مفاده ان الفريق المحيط بميقاتي هو من سرب المسودة.
واوضح في بيان، أن اسماء من سرب التشكيلة ومن سربت اليه من الصحافيين معروفة وموثقة بالوقائع والادلة، ومن الافضل ان لا يلعب "المسربون" بنار تؤذي زملاء نحترمهم ونقدرهم، مضيفاً: كما وأن عجلة التسريب فضحت المسرب الذي ابقى على علامات بالغة الدلالة على النسخة المسربة، ففضحته وإن القصد من تسريب التشكيلة واضح للعموم، والرسالة وصلت، ونعلن وقف السجال لانجاح السعي الحثيث إلى تشكيل الحكومة وصونا لمقام رئاسة الجمهورية.

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مكتب ميقاتي يتهم بعض المحيطين برئاسة الجمهورية بتسريب المسودة الحكومية

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