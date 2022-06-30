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الجيش السوري يعزز جبهات عين عيسى ويرسل 10 حافلات جنود

الجيش السوري يعزز جبهات عين عيسى ويرسل 10 حافلات جنود
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

عزز الجيش السوري قواته في جبهات عين عيسى بريف الرقة الشمالي، سرقي سوريا لمواجهة أي عدوان محتمل قد يشنه الجيش، في حين كثف سلاح الجو الروسي طلعاته فوق خطوط التماس عند حدود محافظة الحسكة الشمالية وصولا إلى شمال الرقة.

العالم - سوريا

ونقل مراسل قناة العالم عن شهود عيان في بلدة عين عيسى تأكيدهم أنهم رصدوا أمس وصول أكثر من 10 حافلات نقل جنود وضباط من الجيش السوري إلى ريف الناحية لتعزيز قواته في المنطقة، التي استقطبت تعزيزات للجيش إثر وعيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 23 الشهر الماضي باقتحام أراض سورية لإقامة ما سماه "المنطقة الآمنة".

وأشارت المصادر إلى أن تعزيزات الجيش التحقت بوحداته المنتشرة على طول خطوط التماس التي تفصل عين عيسى عن مناطق هيمنة الجيش التركي والجماعات المسلحة التي يدعمها، حيث يسود تصعيد دائم جراء مواصلة القوات التركية استهداف البلدة وأريافها بالقذائف.

في عين عيسى أيضا، ذكرت مصادر محلية أن القوات الروسية كثفت أمس ولليوم الثاني على التوالي تعزيزاتها إلى قاعدة تل السمن عند خطوط التماس الفاصلة بين الجيش التركي والموالين له من جهة وقوات "قسد" من جهة اخرى، بعربات مدرعة وناقلات جنود قدمت من ريف الرقة الشرقي حيث قاعدة الطرفاوي الروسية.

وأوضحت، أن ضباطاً روس تفقدوا أول من أمس الحدود التي تفصل مناطق انتشار "قسد" عن نقاط تمركز الجيش السوري، وخصوصاً المعبرين الواقعين في ريفي الرقة الغربي والشرقي.

أما في الحسكة شمال شرق البلاد، فقد أفادت مصادر أهلية، بأن سلاح الجو الروسي كثف أمس طلعاته الجوية على طول خطوط التماس شمال وشرق المحافظة وعلى الشريط الحدودي مع تركيا، وذلك لليوم الرابع على التوالي، في رسائل تحذير للنظام التركي من مغبة شن عدوان عسكري باتجاه المنطقة لتغيير خطوط التماس الثابتة منذ تشرين الأول 2019.

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