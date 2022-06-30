ستولتنبرغ: اتفقنا على زيادة كبيرة في موازنة الحلف الاطلسي

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وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي أن "أزمة ​الغذاء​ العالمية نتيجة مباشرة للعملية الروسية على ​أوكرانيا​ وأنه "كانت هذه القمة تاريخية بقرارات تحدث تحولات على أصعدة عدة".

وأضاف: "​الناتو​ سيصبح أكثر وحدة رغم وجود أي اختلافات في وجهات النظر بين دوله، ومهمة الحلف حاليا هي دعم أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة والمتقدمة"، لافتاً إلى "اننا اتفقنا على زيادة كبيرة في موازنة الحلف بشأن الدعم العسكري ومساندة الحلفاء".

وانطلق الثلاثاء الماضي، أعمال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الإسبانية مدريد وسط إجراءات أمنية مشددة. ومن المقرر أن تستمر القمة التي يشارك فيها زعماء دول الحلف حتى يوم 30 يونيو الجاري.