حماس تدعو لتصعيد المواجهة الشاملة مع الاحتلال في الضفة المحتلة

العالم- فلسطين

وأكد برهوم، في تصريح مكتوب، أن المواجهة الشاملة هي السبيل "لإفشال مخططات الاحتلال واستنزافه ومنعه من تحقيق أي من أهدافه، وصولاً إلى تحرير كامل تراب فلسطين المحتلة".

وأشار إلى أن "اعتراف الاحتلال بإصابة قائد لواء وعدد من المستوطنين بجروح مختلفة برصاص المقاومين الفلسطينيين أثناء اقتحامهم محيط قبر يوسف شرق مدينة نابلس، يؤكد قدرة المقاومة في الضفة على إيقاع خسائر في صفوف العدو، وفرض قواعد اشتباك جديدة عليه، ورفع تكلفة أي اقتحامات أو اعتداءات على أهلنا هناك".

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، في وقت سابق الخميس، إصابة قائد جيش الاحتلال بالضفة، روعي تسويغ، ومستوطنين اثنين، برصاص مقاومين فلسطينيين في محيط "قبر يوسف".