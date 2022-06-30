بايدن يتحدث عن زيارته القادمة للسعودية وما سيطلب من مسؤوليها

العالم ـ الأميركيتان

ولدى سؤاله في مؤتمر صحفي في إسبانيا عما إذا كان سيطلب من القادة السعوديين زيادة إنتاج النفط، قال بايدن "لا". وتابع أنه أوضح أنه "يتعين على جميع دول الخليج(الفارسي) زيادة إنتاج النفط بشكل عام وليس السعودية على وجه الخصوص. وقال إنه يأمل في أن تستنتج الدول أن ذلك من مصلحتها".

وبشأن بيع مقاتلات من طراز إف-16 لتركيا، قال بايدن إنه أبلغ نظيره التركي رجب طيب أرودغان بأن واشنطن يجب أن تبيع مقاتلات من طراز إف-16 لتركيا، لكن تنفيذ ذلك يحتاج لموافقة من الكونغرس.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في مدريد، أنه يعتقد أن الكونغرس سيوافق على صفقة بيع مقاتلات إف-16 لتركيا.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا "طالما لزم الأمر".

وقال بايدن في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد "سنبقى الى جانب أوكرانيا وكل الحلف سيبقى الى جانب أوكرانيا طالما لزم الأمر لضمان أنها لن تهزم من قبل روسيا".

وأعلن بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم الى أوكرانيا مساعدة عسكرية جديدة بقيمة "أكثر من 800 مليون دولار" من الدفاعات المضادة للطيران والمدفعية وتجهيزات أخرى.