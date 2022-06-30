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برهم صالح: استضافة بطولة 'خليجي 25' استحقاق يليق بالعراق وشعبه

برهم صالح: استضافة بطولة 'خليجي 25' استحقاق يليق بالعراق وشعبه
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس جمهورية العراق برهم صالح اليوم الخميس، ان استضافة بطولة "خليجي 25" استحقاق يليق بالعراق وشعبه ويجسد كرم العراقيين.

العالم - العراق

وقال صالح في تغريدة تابعتها السومرية نيوز: "مبارك للعراق وللبصرة الفيحاء العزيزة باستضافة بطولة خليجي 25"، مبينا انه "استحقاق يليق ب‍العراق وشعبه بعد أكثر من اربعة عقود حرمته من ذلك".

وثمن رئيس الجمهورية، "جميع الجهود الحكومية والشعبية وجماهيرنا الرياضية التي اسهمت في تحقيق هذا الانجاز الذي يجسد شيم العراقيين في الكرم والضيافة".

من جانبه، بارك وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، لـ"جماهير العراق الرياضية" فوز مدينة البصرة بشرف تنظيم بطولة خليجي 25، مثمناً جميع الجهود التي أسهمت في هذا الفوز وأولها الجماهير الرياضية وجميع المؤسسات التي ساندت وزارة الشباب والرياضة في تبني هذا الملف الذي "نطمح من خلاله" الأفصاح عن عراق اليوم الذي يسعى لأن يكون في طليعة البلدان التي تضيِّف الأحداث الرياضية الكبيرة".

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