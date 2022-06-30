"تبون" يتلقى دعوة "السيسي" لحضور قمة قادة العالم في مصر

العالم - الجزائر

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، في بيان، صدر في أعقاب استقبال تبون رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن "الرئيس تبون تسلم دعوة، قَبِلَها، من السيسي، لحضور قمة قادة العالم بشأن تغير المناخ في شرم الشيخ".

ويعقب هذا المؤتمر مباشرة مؤتمر القمة العربية الذي تحتضنه الجزائر في الأول من الشهر نفسه (نوفمبرتشرين الثاني/ المقبل).

ويؤشر قبول الرئيس تبون المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ حصوله على تأكيد من السيسي على حضور القمة العربية في الجزائر.

وذكر بيان الرئاسة الجزائرية أن المحادثات "تناولت ملفات التعاون القائم بين البلدين وسبل توسيع حجم المبادلات التجارية والاستثمار وزيادة التنسيق، في مختلف المجالات".

وبحسب الرئاسة الجزائرية، فقد أشاد تبون بالعلاقات الثنائية، معرباً عن "تطلعه للارتقاء إلى مستويات عليا، تشرّف التاريخ المشترك للنضال العربي".

وأضاف الرئيس الجزائري أن هذه التطلعات تأتي في "ظل تحديات دولية جديدة، تقتضي لَمَّ الشمل ببعديه الإقليمي والعربي، تحسباً لما يُعوّل عليه، من مخرجات القمة العربية التي تحتضنها الجزائر، مطلع نوفمبر المقبل".

ووصل مدبولي، أمس الأربعاء، إلى الجزائر، للمشاركة في الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية المصرية، والتي خلصت إلى التوقيع على 12 اتفاقية في قطاعات التعليم والصناعة والطاقة والبيئة والأوقاف.