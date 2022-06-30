الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
٠٥:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

"تبون" يتلقى دعوة "السيسي" لحضور قمة قادة العالم في مصر

الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

قَبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، دعوة من الرئيس المصري ‎عبد الفتاح السيسي لحضور قمة قادة العالم في المؤتمر المعروف بكوب 27، والتي تنعقد يومي 7 و8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بشرم الشيخ.

العالم - الجزائر

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، في بيان، صدر في أعقاب استقبال تبون رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن "الرئيس تبون تسلم دعوة، قَبِلَها، من السيسي، لحضور قمة قادة العالم بشأن تغير المناخ في شرم الشيخ".

ويعقب هذا المؤتمر مباشرة مؤتمر القمة العربية الذي تحتضنه الجزائر في الأول من الشهر نفسه (نوفمبرتشرين الثاني/ المقبل).

ويؤشر قبول الرئيس تبون المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ حصوله على تأكيد من السيسي على حضور القمة العربية في الجزائر.

وذكر بيان الرئاسة الجزائرية أن المحادثات "تناولت ملفات التعاون القائم بين البلدين وسبل توسيع حجم المبادلات التجارية والاستثمار وزيادة التنسيق، في مختلف المجالات".

وبحسب الرئاسة الجزائرية، فقد أشاد تبون بالعلاقات الثنائية، معرباً عن "تطلعه للارتقاء إلى مستويات عليا، تشرّف التاريخ المشترك للنضال العربي".

وأضاف الرئيس الجزائري أن هذه التطلعات تأتي في "ظل تحديات دولية جديدة، تقتضي لَمَّ الشمل ببعديه الإقليمي والعربي، تحسباً لما يُعوّل عليه، من مخرجات القمة العربية التي تحتضنها الجزائر، مطلع نوفمبر المقبل".

ووصل مدبولي، أمس الأربعاء، إلى الجزائر، للمشاركة في الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية المصرية، والتي خلصت إلى التوقيع على 12 اتفاقية في قطاعات التعليم والصناعة والطاقة والبيئة والأوقاف.

روابط ذات صلة

رسالة من أمير قطر إلى الرئيس الجزائري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كوريا الشمالية تعتبر مساعدات أمريكا 'مخططا لتحقيق غرض سياسي كريه'

تجمع العلماء المسلمين يدعو للإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان

توقع اتفاقيتي تعاون مع موسكو.. سورية تشارك بمنتدى القانون الدولي في بطرسبرغ..

دولة قطر تعلن عن مساهمة بقيمة 60 مليون دولار دعما للجيش اللبناني

"تبون" يتلقى دعوة "السيسي" لحضور قمة قادة العالم في مصر

رئيسي وامير قطر يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية