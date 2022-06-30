الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

الاستفتاء حول الدستور التونسي.. سجالات قانونية وتقنية

الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الانتخابات في تونس أنّ العدد الإجماليّ للمسجلين بالاستفتاء حول الدستور جديد فاق التسعة ملايين ناخب.

العالم - مراسلون

أكثر من 160 مشاركا في الاستفتاء على الدستور بين أحزاب ومنظمات و شخصيات مستقلة حسب إعلان هيئة الانتخابات في تونس.

الهيئة أكدت ان نسبة الاقبال من الناخبين المسجلين بسجلاتها وعددهم يفوق تسعة ملايين مواطن ستحكم بشأن نجاح الاستفتاء من عدمه مهما كانت طبيعة الاجابة.

توجس فئة عريضة من اساتذة القانون في تونس من تكريس نظام رئاسي بالدستور الجديد الذي سيتم الاستفتاء عليه قد ينحرف فيما بعد ليتحول إلى نظام حكم مطلق بلا ظوابط قانونية.

وقالت سلوى الحمروني وهي أستاذة قانون دستوري:"لا أعرف كيف يمكن ان نفكر او نرجع لاعادة التفكير في نظام الرئاسي وهو نظام أثبتت التجربة فشله خاصة بثقافتنا المبنية علی الشخصنة والتي لاتؤمن فعلاً بالقانون ولابالمؤسسات".

أكثر من فرضية يوردها الخبراء بشأن مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور الجديد خاصة في صورة عدم اقراره مع التحذير من وضع لا قانوني قد تجد البلاد نفسها فيه إذا لم يتم توضيح ذلك رسميا.

سجال قانوني وتقني متواتر لا يمنع تصاعد السجال السياسي في تونس.

سعي عجول نحو بناء سياسي ودستوري جديد في تونس لايخفي مخاطر جمة تحيط به وتبرر توجس الكثيرين وحذرهم من مسار لم يبح بعد بتفاصيله.

روابط ذات صلة

تونس.. عدد المسجلين في الاستفتاء على الدستور يتجاوز الـ 9ملايين

تونس..الهيئة الإنتخابية العليا تعلن تفاصيل الاستفتاء على الدستور الجديد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير النفط: سوق الطاقة العالمي بحاجة الى ضخ مزيد من الخام الايراني

شاهد بالفيديو.. الاستفتاء حول الدستور التونسي.. سجالات قانونية وتقنية

كوريا الشمالية تعتبر مساعدات أمريكا 'مخططا لتحقيق غرض سياسي كريه'

تجمع العلماء المسلمين يدعو للإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان

توقع اتفاقيتي تعاون مع موسكو.. سورية تشارك بمنتدى القانون الدولي في بطرسبرغ..

دولة قطر تعلن عن مساهمة بقيمة 60 مليون دولار دعما للجيش اللبناني