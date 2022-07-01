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روسيا: على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن إيران

روسيا: على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن إيران
الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، يوم الخميس، إنّ على الولايات المتحدة أن ترفع عن إيران العقوبات المناقضة لشروط الصفقة النووية المبرمة عام 2015.

العالم - الأميرکيتان

وأشار بوليانسكي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إلى أن "من المنطقي أن تهيئ تحركات الولايات المتحدة نحو تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ظروفاً لتنفيذ إيران التزاماتها، التي علقت تنفيذها".

وتابع الدبلوماسي: "مع الأسف، نشير إلى أنّ تقرير الأمين العام لم يتضمن هذا الرابط الواضح، وذلك ليس للمرة الأولى".

وانتقد بوليانسكي التقرير الأممي لعدم التفريق بين رفع العقوبات ومنح الإعفاءات منها، مؤكداً أنّه "في سياق العودة إلى الاتفاق، لا يدور الحديث عن الإعفاءات، بل عن الرفع الكامل والدائم للإجراءات التمييزية وغير الشرعية، والتي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231".

وفي وقت سابق اليوم، أكّد سفير إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، في تصريح له، أنّ محادثات الدوحة كانت "إيجابية"، وأنّ إيران طالبت بـ"ضمانات يمكن التحقُّق منها"، ومفادها أنّ "واشنطن لن تنسحب مجدداً من الاتفاق".

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