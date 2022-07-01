نائب بريطاني: نريد اتفاقية أطول وأقوى من الاتفاق النووي!

العالم - أوروبا

واشار عضو برلماني بريطاني يوم الخميس إن على لندن أن تبحث عن اتفاقية أفضل وأقوى ، مدعيا أن الاتفاق النووي أصبح أقل جاذبية يوما بعد يوم .

وادعى النائب المحافظ أندرو موريسون ، المستشار السابق لوزير الخارجية ، أن جهود إحياء الاتفاق النووي قد فشلت وأن الصفقة الآن في غيبوبة.

وقال "في رأيي ، لا يجب أن نتخلى تمامًا عن جهود إحياء [الاتفاق النووي] ، لكننا لا نحتاج إلى ان نلحق الضرر بانفسنا من اجل احيائه ".

وقال موريسون "ما نحتاجه هو اتفاق أفضل واطول امدا ". في الواقع ، تتضاءل جاذبية الاتفاق النووي مع مرور كل يوم. "القدرات التقنية الإيرانية تتقدم ، وأصبحت البنود الرئيسية للاتفاقية بلا معنى ، والبنود القابلة للزوال تقترب."