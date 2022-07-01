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كازاخستان تؤكد اهمية دور ’صيغة أستانا’ للتسوية في سوريا

كازاخستان تؤكد اهمية دور ’صيغة أستانا’ للتسوية في سوريا
الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير خارجية كازاخستان مختار تلوبيردي أن دور "صيغة أستانا" للاجتماعات الخاصة بسوريا يتنامى على خلفية تعليق محادثات جنيف.

العالم - أسيا و الباسفيك

جاء هذا التصريح في كلمة ألقاها تلوبيردي خلال المؤتمر الدولي الذي انعقد في العاصمة نور سلطان اليوم الجمعة تحت عنوان "كازاخستان في ظل النظام الحديث للعلاقات الدولية"، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين للخدمة الدبلوماسية للبلاد.

وأشار الوزير إلى أنه خلال سنوات الاستقلال، أصبحت كازاخستان تتمتع وبجدارة بسمعة دولة وسيط منفتحة على الحوار من أجل إيجاد حلول مقبولة لجميع الأطراف المتنازعة.

وتابع: "هذا يتجسد في عملية أستانا بشأن التسوية بين السوريين. وأظهر الاجتماع الدولي الثامن عشر بشأن سوريا، والذي عقد يومي 15 و16 يونيو في نور سلطان، أنه في ظل تعليق محادثات جنيف، يأخذ دور صيغة أستانا للتسوية السورية، في الازدياد".

وفي وقت سابق، قال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف إنه أصبح من الصعب على الممثلين الروس العمل في جنيف، وهي مكان اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، مضيفا أن موضوع اختيار مكان جديد لاجتماعات اللجنة الدستورية لا يكتسب "دلالة تقنية أو لوجستية، بقدر ما له دلالة سياسية، نظرا إلى سياسة سويسرا العدائية".

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