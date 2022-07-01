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العراق يتخذ خطوة جديدة لرفع الحظر الأروبي على خطوطه الجوية

العراق يتخذ خطوة جديدة لرفع الحظر الأروبي على خطوطه الجوية
الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة النقل العراقية، أمس الخميس، اتخاذ العراق إجراءً لإكمال متطلبات رفع الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية.  

العالم - العراق

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "وزيرها ناصر حسين بندر الشبلي التقى أمس الخميس الموافق 30-6-2022 وعلى ارض العاصمة التركية انقرة الامين العام للمنظمة الدولية للطيراني المدني ومدير عام منظمة الطيران في الشرق الاوسط". 

وقال الشبلي، بحسب البيان، إن "العراق كان من اوائل الدول التي انظمت للمنظمة ووقعت على اتفاقية الطيران المدني ويمتلك العراق تاريخ حافل بالانجازات في مجال الطيران المدني"، موضحاً أنه "تم مناقشة المواضيع المتعلقة بامن الطيران المدني في العراق وتدريب الكوادر العاملة في سلطة الطيران المدني العراقي واهمية استكمال الاجراءات المتعلقة ببرنامج ال USOAP الذي تسعى سلطة الطيران المدني العراقي الى استكمال متطلباته حيث يعتبر احد متطلبات رفع الحظر الاوربي المفروض على الخطوط الجوية العراقية". 

وأكد الوزير، أن "العراق يعمل حاليا على فصل مقدم الخدمة (المطارات) عن السلطة تطبيقا لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني حيث اثنى الامين العام للمنظمة على ذلك واكد على ضرورة فصل السلطة عن مقدم الخدمة" . 

من جانبه بين الامين العام للمنظمة، ان "العراق يعتبر احد الدول الأعضاء الاكثر اهمية فيها وتسعى المنظمة الى مساعدة العراق في مجال الطيران المدني".

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