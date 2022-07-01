فرنسا تسلم المغرب صواريخ ومركبات عسكرية

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وحسبما نقل موقع بوابة افريقيا الاخبارية, أن الأسلحة طورتها شركةRenault Trucks Defenseالفرنسية، و أن Sherpa يمكنها حمل خمسة أفراد الطاقم، وتقوم بمهام المراقبة والاستطلاع والدوريات ويمكن تزويدها بمحطة أسلحة للتحكم عن بعد، ما يسمح للمشغلين بإطلاق النار من داخل السيارة باستخدام عصا التحكم وشاشة فيديوLCD.

وتتميز عربة نقل الركاب من طرازSherpa،بهيكل ممتد وأكبر حجمًا، إذ يمكنها استيعاب ما يصل إلى 10 أفراد، بما في ذلك السائق والقائد، يمكن أن تسافر حتى 110 كيلومترات (68 ميلاً) في الساعة، وتعبر المياه بعمق 1.5 متر (4.9 قدم)، بحسب الموقع.