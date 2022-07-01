قوات الإحتلال تطلق النار على مزارعين شرق غزة

العالم - فلسطين

ووفق مصادر محلية، فإن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق غزة فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق حي التفاح وأجبروهم على الانسحاب من أراضيهم عنوة دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم حتى اللحظة.

واعلن المركز الفلسطيني للاعلام أن قوات الاحتلال المتمركزة شمال وشرق قطاع غزة تتعمد يوميا إطلاق النار تجاه المزارعين ورعاة الأغنام على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة علاوة على استهدف الصيادين في البحر وإطلاق النار والغاز تجاههم واعتقالهم بين الفينة والأخرى.