شاهد.. روسيا تنسحب من جزيرة الثعبان بالبحر الأسود

العالم – خاص بالعالم

ووعدت الولايات المتحدة كييف بأسلحة ومساعدات عسكرية بقيمة ثمانمئة مليون دولار. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، متحدثا بعد قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، إن واشنطن وحلفاءها متحدون في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في التفاصيل.. قتال ومزيد من القتال على ارض أوكرانيا ولا نهاية قريبة لهذا القتال الذي تسعر نيرانه كل يوم آلة الحرب الروسية من جهة والدول الغربية الداعمة لاوكرانيا من جهة أخرى

وفي بادرة حسن نية بحسب ما وصفتها موسكو اعلنت روسيا الانسحاب من جزيرة الثعبان بعد أن أنجزت أهدافها المحددة ولإظهار أنها لا تعرقل محاولات الأمم المتحدة لفتح ممر إنساني يسمح بتصدير شحنات الحبوب من أوكرانيا.

وعلى ذمة الرواية الأوكرانية قالت كييف إنها طردت القوات الروسية من الجزيرة الواقعة بالبحر الأسود بعد هجوم بالمدفعية والصواريخ، وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالفوز الاستراتيجي لقوات بلاده.

وتقع جزيرة الثعبان جنوب غرب أوديسا حيث تتكدس ملايين الأطنان من الحبوب والتي تضم أكبر مرفأ أوكراني يقع قبالة مصب نهر الدانوب

أوكرانيا التي تأمل في إلحاق أضرار تكفي لإرهاق الجيش الروسي المتقدم تلقت من حلفائها الغربيون وعود بمزيد من الأسلحة، وخاصة من الولايات المتحدة التي وعدت كييف بأسلحة ومساعدات عسكرية بقيمة ثمانمئة مليون دولار.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، متحدثا بعد قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، إن واشنطن وحلفاءها متحدون في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن : "لا أعرف كيف ستنتهي الأمور، لكن النهاية لن تكون انتصار روسيا على أوكرانيا... سنستمر في دعم أوكرانيا مهما طال الأمر."

وفيما يشتد القتال في منطقة دونباس شرق اوكرانيا وخاصة حول مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونتسك، صعدت روسيا من الضربات الصاروخية في جميع أنحاء البلاد مؤكدة إستهداف البنية التحتية العسكرية الاوكرانية فقط

وعلى الرغم من التخلي عن الأرض وتكبد خسائر في دونباس خلال الأسابيع الأخيرة، تكثف القوات الأوكرانية هجماتها المضادة في الجنوب حيث أعلن انفصاليون عن استعدادهم للتصويت لصالح انضمامهم لروسيا