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محكمة عليا بالهند: على صاحبة التصريحات المسيئة للنبي محمد الأعتذار على شاشات التلفاز

محكمة عليا بالهند: على صاحبة التصريحات المسيئة للنبي محمد الأعتذار على شاشات التلفاز
الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

طالبت المحكمة العليا في الهند المتحدثة السابقة باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم نوبور شارما، بالظهور على شاشات التلفزيون وتقديم اعتذار بعدما تسببت تصريحاتها المسيئة للنبي محمد(ص) في توترات بالبلاد.

العالم ـ أسيا والباسفيك

وحسب شبكة "بي بي سي"، انتقدت المحكمة العليا في الهند بشدة نوبور شارما، قائلة إن "التصريحات التي أدلت بها واعتبرت مسيئة للنبي محمد، أججت التوترات في البلاد".

ونقلت الشبكة عن قضاة المحكمة إنه كان يجب عليها أن تظهر على شاشات التلفاز وتقدم اعتذارا لكل البلاد.

وكانت الأزمة قد بدأت بتغريدة نشرها المتحدث باسم الحزب نافين جيندال على حسابه الرسمي على تويتر، تساءل فيها عن سبب زواج النبي محمد من السيدة عائشة وهي لم تبلغ حينها عشر سنوات.

تصريحات مماثلة مسيئة للنبي محمد وزوجاته صدرت عن المتحدثة باسم الحزب نوبور شارما خلال مناظرة تلفزيونية، وقوبلت هذه التصريحات بردة فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم الإسلامي.

وعلى خلفية هذه التصريحات شهدت الهند احتجاجات منددة بالتصريحات المسيئة لكن هذه التظاهرات قوبلت بقمع من السلطات الهندية.

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