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كلية البحرين التقنية تبحث فرص التطبيع مع وفد أكاديمي لكيان الاحتلال

كلية البحرين التقنية تبحث فرص التطبيع مع وفد أكاديمي لكيان الاحتلال
الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

اجتمع الرئيس التنفيذي في كلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين"، "كيران أوكوهان"، بوفدٍ أكاديمي من عددٍ من الجامعات الصهيونية، بحضور سفير الكيان الاسرائيلي لدى البحرين "إيتان نائيه".

العالم - البحرين

وناقش الرئيس التنفيذي للكلية مع الوفد الصهيوني فرص التعاون بين الجانبين، وأكد حرص الكلية على مد جسور التعاون مع مختلف الجامعات، بما يسهم في تحقيق أهداف تطوير مخرجات التعليم العالي وأهداف "رؤية البحرين 2030"، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا".

ورحب السفير الصهيوني والوفد الأكاديمي بفرص التعاون المحتملة مع "كلية البوليتكنك"، بعد تجولهم في أرجاء الكلية والاطلاع على ما تقدمه من خدماتٍ للطلبة، وما توفره من ورش عملٍ ومختبراتٍ تهدف إلى توفير رحلةٍ تعليمية فعالة للطلبة، وتمكينهم من أن يكونوا خريجين جاهزين للعمل، بحسب الوكالة.

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