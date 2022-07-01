هيئة الحج العراقية تعلن وفاة حاج وحاجة في الديار المقدسة

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وقالت هيئة الحج في بيان إنه "توفي الحاج علي طارش جاسم البيضاني من محافظة بغداد بعمر43 سنة بمكة المكرمة، والحاجة عواطف نعيم مزهر من أهالي محافظة المثنى تبلغ من العمر 61 سنة في المدينة المنورة".

وأضافت، أن " المتوفي تعرض الى سكته قلبية مفاجئة أودت بحياته، فيما المتوفية أصيبت في وقت سابق بسكته قلبية أيضاً وتوفيت بعد رقودها لأيام في المستشفى بالمدينة المنورة".

وأوضحت أن "البعثة الطبية العراقية بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية أجرت جميع الإسعافات بالسرعة اللازمة وإعطاء العلاجات من أجل ابقائهم على قيد الحياة لكن بدون جدوى".

وذكرت الهيئة أن "أهالي المتوفيين طالبوا بنقل جثمانهما إلى العراق من أجل دفنهم هناك وستجري الهيئة كافة الإجراءات اللازمة من أجل تسهيل عملية ترحيلهم بالسرعة الممكنة".