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هنية: الشهيد 'أبو سمهدانة' أحد العلامات الفارقة في مسيرة المقاومة

هنية: الشهيد 'أبو سمهدانة' أحد العلامات الفارقة في مسيرة المقاومة
الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية إن الشهيد القائد جمال أبو سمهدانة أحد أبطال المقاومة على أرض فلسطين وأحد العلامات الفارقة في مسيرة الانتفاضة والجهاد. 

العالم ـ لبنان

وأضاف خلال حفل تأبين الشهيد القائد جمال أبو سمهدانة الذي عقد اليوم في بيروت وغزة بالتزامن: "نحن أمام قامة من قامات الشعب الفلسطيني الذي ضحى بنفسه وأهله وماله من أجل قضيته".

وتابع هنية: "الشهيد القائد جمال أبو سمهدانة جعل بيته مأوي للمجاهدين والمطاردين وعلى رأسهم الأخ القائد محمد الضيف والأخ المجاهد محمد السنوار والقائد المهندس يحيي عياش عندما كانوا ملاحقين من القريب والبعيد في التسعينيات".

وأوضح أن أبو سمهدانة استطاع أن يشكل قاسما مشتركا بين حملة البنادق والمقاومين والمرابطين بالميدان، وكان من مؤسسي لجان المقاومة الشعبية وألوية الناصر صلاح الدين مع ثلة من اخوانه الذين ارتقوا شهداء.

ولفت هنية إلى أن القائد جمال أبو سمهدانة واحد من الذين رسخوا مفاهيم الوحدة الوطنية والميدانية على الساحة الفلسطينية، قائلا: "القائد جمال أبو سمهدانة مقت التنسيق الأمني وكان من الحريصين على الوحدة الوطنية".

وتابع: "شارك الأخ أبو عطايا في حكومة حركة حماس بعد فوزها في الانتخابات وكان متحدثاً باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني"، مشيرا إلى أن شخصية الشهيد أبو سمهدانة شخصية استثنائية في المجال الدعوي والجهادي والحكومي وفي المجالات التي تعزز الوحدة الوطنية.

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