الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 01-07-2022

الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 30-06-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 01-07-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ديبلوماسيون أوروبيون يتحدثون عن جولة جديدة من مفاوضات رفع الحظر في الدوحة

شركة "ايران خودرو" تعرض سيارتها الجديدة

السويد وفنلندا تردان على تهديد أردوغان بإلغاء اتفاق انضمامها للناتو

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 01-07-2022

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 01-07-2022

اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب.. ابو الغيط من بيروت: نأمل أن يحقق الاجتماع التشاوري تفاعلا