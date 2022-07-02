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زلزال بقوة 5.9 درجة يهز منطقة هوكايدو باليابان

زلزال بقوة 5.9 درجة يهز منطقة هوكايدو باليابان
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالاً بقوة 5.9 درجة هز منطقة هوكايدو ب#اليابان اليوم السبت.

العالم - أسيا والباسفيك

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 308 كيلومترات.

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