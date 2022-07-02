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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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الشيخ نعيم قاسم: العمل المقاوم الشعبي يجب أن يكون جزءأ لا يتجزأ من العمل المقاوم المسلح
زلزال بقوة 5.9 درجة يهز منطقة هوكايدو باليابان
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش
أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالاً بقوة 5.9 درجة هز منطقة هوكايدو ب#اليابان اليوم السبت.
العالم - أسيا والباسفيك
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 308 كيلومترات.
تصنيف :
أسيا و الباسفيك
حوادث
كلمات دليلية :
اليابان
زلزال
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