العالم - الاحتلال

وأكدت المجلة أن وزير الشؤون لخارجية الكيان الإسرائيلي يائير لابيد قال خلال ندوة صحفية 15 يونيو/حزيران المنصرم، بأن "ناصر بوريطة سيزور "إسرائيل" خلال هذا الصيف، ويستم فتح سفارتين في "إسرائيل" والمغرب".



ولم تكذب الخارجية المغربية الخبر إلا أنه تم تأكيده من طرف الدبلوماسية الأمريكية عبر ناطقها الرسمي بسفارة الرباط الذي أكد على أن حلفاء الولايات المتحدة سيفتحون قريبا سفاراته، مضيفا أن تقوية العلاقات بين المغرب و"اسرائيل" سوف تخلق فرصا جديدة من أجل السلام والازدهار بالمنطقةلإ حسب زعمه.

وكانت ما تسمى وزيرة الداخلية الإسرائيلية اييلت شاكيد، قد أعلنت في أول تصريح علني لمسؤول "إسرائيلي" عن دعم كيانها للسيادة المغربية على الصحراء، جاء هذا خلال اجتماعها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال شهر يونيو/حزيران المنصرم، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارتها. وزارة الخارجية المغربية شددت في بيانها بأن الاجتماعات بين الجانبين تعكس التزام بينهما استئناف العلاقات الرسمية الكاملة بين المغرب وكيان الاحتلال الإسرائيلي.