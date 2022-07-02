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أمير عبداللهيان يتوجه إلى دمشق

أمير عبداللهيان يتوجه إلى دمشق
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

توجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق.

العالم - ايران

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، غادر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور حسين أميرعبداللهيان، طهران صباح اليوم السبت متوجها إلى دمشق لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين السوريين وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، قد قال في تصريح له: استمرارا للزيارة الإقليمية لتركيا، سيتوجه وزير الخارجية الدكتور حسين أميرعبداللهيان إلى دمشق السبت.

وقال كنعاني إن الهدف من هذه الزيارة هو بحث العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

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