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أوقاف القدس تحذر من اقتحام مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى غداً

أوقاف القدس تحذر من اقتحام مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى غداً
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

حذر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، من الدعوات التحريضية للمتطرفين من الدخول إلى مصلى باب الرحمة أحد مصليات المسجد الأقصى المبارك وأداء الطقوس التلمودية فيه ابتداءً من يوم الأحد "غداً"، ومطالبتهم أيضًا بقيام دائرة الأثار للاحتلال الإسرائيلي بترميم الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك من الداخل.

العالم - فلسطين

وأكد المجلس في بيان لها، أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 دونما تحت الأرض وفوقها بجميع مصلياته، وساحاته، ومساطبه وأسواره والطرق المؤدية اليه حقٌ خالص للمسلمين وحدهم لا يقبل القسمة ولا الشراكة، كذلك فإن ما يحيط بالمسجد الأقصى المبارك من أراضٍ من جميع الجهات وخاصة في منطقتي ساحة البراق والقصور الأموية تعتبر امتدادًا للمسجد الأقصى المبارك وهي وقف إسلامي صحيح وخالص لا يقبل أي تغيير أو عبث بوضعه الديني والتاريخي والطبوغرافي، وأن محاولات جهات إسرائيلية تسجيل هذه الأراضي بأسمائها باطلة ومرفوضة ومدانة وتتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية، فالقدس مدينة تحت الاحتلال.

وحذر المجلس من انجرار حكومة الاحتلال وشرطتها خلف هذه الدعوات التحريضية التي هدفها اثارة الفتن واشعال المنطقة، مطالبًا المجلس بضرورة وقف هذه الدعوات ولجمها، ووقف جميع ما يحصل من انتهاكات ومحاولة لتغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك ومحيطه قبل عام 1967، وأن الانجرار وراء هذه الدعوات التحريضية المتطرفة سيجر المنطقة إلى حرب دينية لا تحمد عقباها، ويتحمل الاحتلال الإسرائيلي نتائجها، وإن أهل القدس وفلسطين والمسلمين جميعاً لن يتوانوا في الدفاع عن مسجدهم.

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