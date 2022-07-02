بالفيديو.. ما موقف حركة الشعب التونسية من الدستور الجديد؟

العالم - خاص العالم

واوضح بوشنيبة في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان حركة الشعب كانت في مقدمة الاحزاب التي شاركت في حوار الذي دعا اليه الرئيس التونسي، وانه في الجلسة الاولى للحوار طلب منهم تقديم مجموعة من المقترحات، وان المقترحات التي قدمتها حركة شعب وكذلك من خلال التفاعل مع بعض الاطراف السياسية الاخرى والمنظمات والشخصيات الوطنية التي قدمت بدورها عدة مقترحات وجدت في مدونة داخل الدستور في قراءته الاولية وما هو استبشرت به جميع الاطراف.

واكد بوشنيبة انه سيكون هناك اجتماع لاعلى سلطة في الحركة وهو المجلس الوطني الذي سيبت في هذا الدستور وسيبت في القول نعم او لا.

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