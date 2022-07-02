لدى وصوله دمشق.. عبد اللهيان: دخلنا مع سوريا مرحلة جديدة في جميع المجالات

العالم-سوريا

وقال المقداد في تصريح للصحفيين إن “هذه الزيارة مهمة جداً حيث تأتي بعد تطورات محلية واقليمية ودولية كثيرة سواء في سوريا أو إيران.. جرى الكثير من النشاطات خلال المرحلة الماضية.. وكما تعودنا فنحن نتشاور بشكل مستمر ووثيق حيال كل التطورات”.

وأضاف المقداد إن “الإوضاع في سوريا تحتاج مزيداً من المشاورات بين البلدين الشقيقين ولا سيما تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية والتهديدات التي تطلقها “إسرائيل” ضد إيران والهدف واحد منها هو إضعاف جبهة المقاومة”.

وتابع المقداد “نعبر عن وقوفنا مجدداً إلى جانب إيران في متابعتها الحثيثة للملف النووي وندعم موقفها في هذا المجال ونعتقد أن طهران تقوم بجهد كبير من أجل ضمان الأمن والاستقرار في منطقة الخليج (الفارسي) لذلك نحن ندعم التطورات الإيجابية التي تحدث في تلك المنطقة”.

من جهته أكد عبد اللهيان أن “الزيارة الأخيرة للرئيس بشار الأسد إلى طهران شكلت نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وقال: لقد دخلنا مرحلة جديدة من العلاقات الشاملة ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.. وزيارتي اليوم فرصة لمتابعة آخر التطورات بشأن العلاقات الثنائية”.

وأضاف عبد اللهيان إن “إيران تدين العدوان الصهيوني صباح اليوم على جنوب طرطوس.. الكيان الصهيوني يبحث دائما عن زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا ويحاول باعتداءاته إظهار دمشق كمدينة غير آمنة لعرقلة عودة المهجرين السوريين”.

وشدد عبد اللهيان على “دعم إيران سيادة سوريا ووحدة أراضيها مؤكداً معارضة بلاده لأي اعتداء عسكري على الأراضي السورية”.

وكان في استقبال الوفد الإيراني في مطار دمشق الدولي إلى جانب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، عدد من موظفي وزارة الخارجية والسفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني.

المصدر: سانا