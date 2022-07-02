السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢
١٠:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

لدى وصوله دمشق.. عبد اللهيان: دخلنا مع سوريا مرحلة جديدة في جميع المجالات

لدى وصوله دمشق.. عبد اللهيان: دخلنا مع سوريا مرحلة جديدة في جميع المجالات
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم السبت، نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي.

العالم-سوريا

وقال المقداد في تصريح للصحفيين إن “هذه الزيارة مهمة جداً حيث تأتي بعد تطورات محلية واقليمية ودولية كثيرة سواء في سوريا أو إيران.. جرى الكثير من النشاطات خلال المرحلة الماضية.. وكما تعودنا فنحن نتشاور بشكل مستمر ووثيق حيال كل التطورات”.

وأضاف المقداد إن “الإوضاع في سوريا تحتاج مزيداً من المشاورات بين البلدين الشقيقين ولا سيما تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية والتهديدات التي تطلقها “إسرائيل” ضد إيران والهدف واحد منها هو إضعاف جبهة المقاومة”.

وتابع المقداد “نعبر عن وقوفنا مجدداً إلى جانب إيران في متابعتها الحثيثة للملف النووي وندعم موقفها في هذا المجال ونعتقد أن طهران تقوم بجهد كبير من أجل ضمان الأمن والاستقرار في منطقة الخليج (الفارسي) لذلك نحن ندعم التطورات الإيجابية التي تحدث في تلك المنطقة”.

من جهته أكد عبد اللهيان أن “الزيارة الأخيرة للرئيس بشار الأسد إلى طهران شكلت نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وقال: لقد دخلنا مرحلة جديدة من العلاقات الشاملة ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.. وزيارتي اليوم فرصة لمتابعة آخر التطورات بشأن العلاقات الثنائية”.

وأضاف عبد اللهيان إن “إيران تدين العدوان الصهيوني صباح اليوم على جنوب طرطوس.. الكيان الصهيوني يبحث دائما عن زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا ويحاول باعتداءاته إظهار دمشق كمدينة غير آمنة لعرقلة عودة المهجرين السوريين”.

وشدد عبد اللهيان على “دعم إيران سيادة سوريا ووحدة أراضيها مؤكداً معارضة بلاده لأي اعتداء عسكري على الأراضي السورية”.

وكان في استقبال الوفد الإيراني في مطار دمشق الدولي إلى جانب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، عدد من موظفي وزارة الخارجية والسفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني.

المصدر: سانا

روابط ذات صلة

عبد اللهيان: زيارتي لسوريا تهدف لاتخاذ خطوات نحو إرساء الأمن في المنطقة

وزير الخارجية الإيراني يصل إلى دمشق + فيديو

امير عبداللهيان يتوجه غدا الى دمشق

أمير عبداللهيان يتوجه إلى دمشق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران تسجل للمرة الخامسة "صفر" وفاة جديدة بكورونا

رغم الحظر ... ايران في المرتبة السابعة عالميا في انتاج النفط

ايران: منفذ خسروي الحدودي سيفتتح امام دخول الزائرين الى العراق

عبد اللهيان: دخلنا مع سوريا مرحلة جديدة في جميع المجالات

تحذيرات وقلق من اختراق 'إسرائيلي' لجامعات المغرب

سانا: مرتزقة تركيا يعتدون بالمدفعية على مناطق سكنية بريف الرقة