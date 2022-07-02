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كشف موعد انطلاق مفاوضات تونس مع صندوق النقد

كشف موعد انطلاق مفاوضات تونس مع صندوق النقد
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

كشفت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، موعد انطلاق مفاوضات بلادها مع صندوق النقد الدولي.

العالم - تونس

ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن بودن، قولها إنه من المقرر انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد، يوم الاثنين المقبل، حسبما صرحت رئيسة الحكومة خلال ندوة الولاة المنعقدة اليوم.

وأوضحت بودن أن وفدا عن الصندوق سيزور تونس، يوم الاثنين المقبل، لبدء مفاوضات رسمية بهدف إبرام اتفاق حول برنامج جديد.

وأعربت بودن عن تفاؤلها باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معتبرة إياه مؤشرا على جدية الحكومة في التعامل مع الملف الاقتصادي، ما يزيد من إصرارها على العمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وفي وقت سابق، صرح وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، عثمان الجرندي، أن بلاده حريصة على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبيان نشرته الوزارة في صفحتها على "فيسبوك"، أوضح الجرندي "حرص تونس على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الحوار الإيجابي والبناء وفي كنف احترام السيادة الوطنية والتقيد بلياقة الخطاب"، وذلك خلال اسقبال الجرندي لسفير بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو.

وجدّد وزير الخارجية التونسي تمسّك بلاده الثابت بالمسار الديمقراطي باعتباره خيارا شعبيّا محسوما ولا رجعة فيه، مؤكدا أن المسار الإصلاحي "اختاره التونسيون لأنفسهم من أجل إرساء مؤسسات ديمقراطية حقيقية تستجيب لتطلعاتهم وتضمن حقوقهم من خلال تفعبل مبدأ علويّة القانون".

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