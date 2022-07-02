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القوة البحرية للجيش الايراني تنشئ مستشفى ميداني في المنطقة المنكوبة بالزلزال بهرمزكان

القوة البحرية للجيش الايراني تنشئ مستشفى ميداني في المنطقة المنكوبة بالزلزال بهرمزكان
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، انه منذ ساعات الفجر الاولى وبعد زلزال محافظة هرمزكان، هرعت كوادر القوة البحرية لتقديم المساعدة الى الاهالي، مضيفا ان المنطقة البحرية الاولى أنشأت مستشفى ميداني بالمنطقة وتقدم الخدمات الطبية والصحية الى المتضررين.

العالم - ايران

إثر الزلزال الذي ضرب غرب محافظة هرمزكان فجر السبت، قدم قائد القوة البحرية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني، التعازي الى الاهالي المكلومين والمتضررين، وقال: ان القوة البحرية وكما في السابق تقف الى جانب الاهالي، ومنذ وقوع زلزال فجر اليوم، تم إيفاد الفرق المتخصصة بالانقاذ والإغاثة الى محل الحادث، وبدأوا بمهامهم في تقديم العون للأهالي.

وأضاف: بادرت المنطقة البحرية الاولى الى انشاء مستشفى ميداني في المنطقة وتواصل حاليا تقديم الخدمات الطبية والصحية الى المتضررين بالزلزال. كما ان القوة البحرية أنشأت مطبخا ميدانيا لتقديم الوجبات الساخنة الى الاهالي.

ولفت قائد القوة البحرية للجيش الايراني الى ان مروحيات البحرية، جاهزة لنقل المعدات والمزيد من الكوادر وفرق الإغاثة والإنقاذ الى المنطقة فيما اذا استدعت الحاجة.

وتعرضت مناطق غرب محافظة هرمزكان فجر السبت، لسلسلة من الزلازل، تراوحت قوتها بين 6.1 و6.3 درجة بمقياس ريختر، أسفرت عن مصرع 5 أشخاص وإصابة العشرات، وتهدم عدد كبير من المنازل خاصة في المناطق القروية والنسيج القديم بالمنطقة.

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