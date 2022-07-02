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الاستحمام بالماء البارد يسهم في إنقاص الوزن

الاستحمام بالماء البارد يسهم في إنقاص الوزن
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

افادت دراسة جديدة إلى أن الاستحمام بالماء البارد يمكن أن يساعد من يعانون السمنة المفرطة على إنقاص أوزانهم.

العالم - منوعات

ووجدت الدراسة أن الاستحمام في درجة حرارة 4 يحسن عملية التمثيل الغذائي، ويساهم في تحفيز خسارة الدهون بسرعة أكبر وإنقاص الوزن.

وأجرى الباحثون تجربة على الفئران، حيث تم تعريضهم إلى نظام غذائي غربي عالي الدهون، وبعد فترة زمنية تعرضت بعض الفئران ذات الوزن الزائد إلى حوالي 4 درجات مئوية، بينما تم الاحتفاظ ببعض الفئران الأخرى في درجة حرارة أعلى.

ووجد العلماء أن البقاء في البرد يساعد في حدوث الالتهابات التي تسببها السمنة ويحسن استخدام الجسم للجلوكوز في الدم لخفض نسبة السكر في الدم، وانخفض وزن الفئران التي تم إبقاءها في درجة حرارة أقل

وقال مؤلف الدراسة البروفيسور يو هوا تسينج: "التعرض للبرد يقلل الالتهاب ويحسن التمثيل الغذائي في الجسم".

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